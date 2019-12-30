قذاف الدم: الخريطة العربية أشد مرارة من ليبيا (فيديو)

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، إن الخريطة العربية أشد مرارة من الخريطة الليبية، لافتًا إلى أنه كان يوجد حيوية وحياة للأمة العربية سابقًا.



وأضاف "قذاف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أنهم يسعون لتوحيد الأمة العربية التي مزقها وقسمها الاستعمار، موضحًا أن الدول الاستعمارية خططت وقسمت المنطقة العربية إلى إربًا.



وأشار المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، إلى أن المنطقة العربية تشهد أصعب فترة فى ظل مؤامرات تقودها جماعات ودول.

