انتحار فتاة من أعلى كوبري النيل بالمنيا

أنهت طالبة بالثانوية العامة حياتها منتحرة، بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل بمحافظة المنيا، وتمكن الأهالي من انتشال جثتها.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانتحار فتاة من أعلى كوبري النيل بالمنيا.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنيا لفحص البلاغ حيث تبين انتحار فتاة تدعى "أ.ب" 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل، وجاري معرفة دوافع الانتحار وتحرر محضر بالواقعة.