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3 يناير.. "أحلام الجيل الطايش" في مسرح تياترو آفاق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستضيف مسرح "تياترو آفاق" العرض المسرحي "أحلام الجيل الطايش" في الخامسة مساء الجمعة الموافق 3 يناير المقبل.

وتقدم “فرقة استراحة الفنية” مسرحية “أحلام الجيل الطايش”, بالتعاون مع مسرح آفاق، إخراج عبد الرحمن يوسف ومساعد مخرج رنا شريف إعداد المسرح بلال عبده.

ويشارك في بطولة العمل: "بلال عبده, محمد مصطفى, عمرو مالك ,رضوى سلام, سيد علوان, سمر عبد العظيم, اسماء ابو النصر, آيه عبد السلام, محمد المصري, عمار ياسر, حنان بلال إسلام ماهر .

وتقدم المسرحية العديد من القصص الإجتماعية والإنسانية بين الجيل السابق والحالي وعرض الكثير من المواضيع الشبابية لمعالجة الأزمات الذي يعاني منها المجتمع الشبابي المصري في ذلك الوقت وتقديم حلول وتعديل مفاهيم الشباب في الوقت الحالي ومعرفة الفارق بين السلبيات والإيجابيات.

بينما تعرض المسرحية قصة “انتحار بلا سبب” ويدور عن معالجة الشباب من الانتحار وتقديم النصائح الآكثر أستفادة ومعالجة مجتمعنا من الحالات النفسية والدينية والإجتماعية وتصحيح الكثير من المفاهيم السلبية في الوقت الحالي.


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الكلمات المفتاحية

مسرح الفجر الفني احلام الجيل الطائش

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