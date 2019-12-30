عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

كشف الكاتب عمادالدين أديب، أن اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات في ليبيا يعود لعدة أسباب أهمها؛ أن ما حدث في 30 يونيو 2013 وهو العنصر الأساسي في ذلك الأمر؛ لأنه كان الأب الروحي والمسوق الأول لإدارة أوباما.



وأضاف "أديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه ظل يسوق للإخوان منذ كوندليزا رايس وحتى هيلاري كلينتون، وعند فشل الإخوان تم توجيه اللوم له، ولذلك ظل هذا الثأر بينه وبين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع أن السبب الثاني هو دعم الإخوان المسلمين في ليبيا حتى تكون متواجدة على حدود مصر بعد أن فقد المركز الاستراتيجي عندما تحالف مع نظام الإخوان السوداني، حيث كان ينوي إنشاء قاعدة صاروخية وعندما فشل فكر في عودة التهديد عبر البحر المتوسط، مضيفًا أن السبب الثالث هو أن تركيا من كبار الدول الصناعية مستهلكة للطاقة، و95% من الطاقة مستوردة من الخارج بفاتورة 50 مليار دولار أمريكي، ولا يوجد لديه أي غاز وبالتالي يحاول رسم حدود جديدة من خلال ليبيا.

