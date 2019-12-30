متحدث "الصحة" لـ لميس جابر: "متقوليش على الوزيرة طنط" (فيديو)



وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن النقد مقبول، ولكن "متقولش طنط اسمها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان"، مضيفا أن مصر هى الدولة الأولى في الشرق المتوسط التي بها أمصال الأنفلونزا.



وأكد أن هيئة المصل واللقاح ومكاتب وزارة الصحة متوفر بها الأمصال، منوها بأن وزارة الصحة نصحت المواطنين أن من يتناول المصل هم من أقل من 5 سنوات، وأكبر من 65 عاما، ومرضى النقص المناعي كونهم أكثر عرصة للإصابة.



وأوضح متحدث صحة، أن مصل الأنفلونزا لا يمنع الإصابة ولكن يقلل مرات الإصابة.



عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على انتقاد الدكتورة لميس جابر الكاتبة والمؤرخة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووصفها بـ "طنط" خلال حوارها بالبرنامج، فضلا عن تأكيدها على نقص أمصال الأنفلونزا في مصر.