ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)

حققت ميان سلمان، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بدمنهور، المركز الأول على مستوى العالم بين ٨٤ دولة مشاركة في مسابقات الـUCMAS للطلاب الفائقين ذهنيا، والتي تم عقدها بدولة كمبوديا في الفترة من ٤-11 ديسمبر الجاري.



وأكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم تكريم الطالبة خلال الأيام المقبلة بحضور اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة لتقتنص المركز الأول عالميا من بين 84 دولة مشاركة.