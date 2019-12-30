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ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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حققت ميان سلمان، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية لغات بدمنهور، المركز الأول على مستوى العالم بين ٨٤ دولة مشاركة في مسابقات الـUCMAS للطلاب الفائقين ذهنيا، والتي تم عقدها بدولة كمبوديا في الفترة من ٤-11 ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم تكريم الطالبة خلال الأيام المقبلة بحضور اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة لتقتنص المركز الأول عالميا من بين 84 دولة مشاركة.
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
ابنة دمنهور تحقق المركز الأول عالميا في مسابقة UCMAS (صور)
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الكلمات المفتاحية

دمنهور البحيرة أخبار البحيرة

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