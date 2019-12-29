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عاجل.. باهر المحمدي يطلب الرحيل من الإسماعيلي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:53 م
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باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي نبوي
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طلب باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من إدارة ناديه السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المحمدي في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت" :"أملك عرضين كبار ، واحد من نادي أوروبي يشارك في دوري الأبطال وعرض خليجي".

وأضاف :"أتمنى الإسماعيلي يوافق وبرفع عنهم الحرج، ومش عايز الناس تزعل مني لأنه حق مشروع".

وتابع :"الجماهير من الممكن أن تخرج وتقول هذه حجة، لكن أؤكد بأنه كان لدي عرضين في أول الموسم بأرقام أكبر من أرقام من العرضين في الوقت الحالي،  ولا يمكن لأحد أن يقوم برفضهم".
 
وزاد :"موافق على الإعارة من أجل حل أزمات النادي المادية التي يعاني منها".

وأشار :"هناك حملة عليا من جماهير الإسماعيلي ويقولون أن شارة الكابتن كبيرة عليا".

وأوضح :"كنت بطل قومي في الإسماعيلية ثم بعد ذلك قلبوا عليا في ثانية واحدة، تركت عمي المتوفي وخضت مباراة الجزيرة الإماراتي من أجل الإسماعيلي، لماذا القلة من جمهور الإسماعيلي تفعل معي ذلك ؟".

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رياضة باهر المحمدي الاسماعيلي الاخبار الرياضية الإسماعيلي الان اخبار الرياضة

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