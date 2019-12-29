البحرين تعلن تأييد الضربات الأمريكية على مليشيا إيرانية بالعراق

أيدت وزارة الخارجية البحرينية، الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مساء الأحد، منشآت تابعة لمليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تعرب مملكة البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وذلك ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأضافت الوزارة "وإذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وقتل 15 مسلحا بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي لـ"فرانس برس".

وأشار المسؤول إلى إصابة مقاتلين آخرين في الكتائب الموالية لإيران في الغارات الجوية التي شنتها طائرات مسيرة أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا غربي العراق.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى 3 ضربات جوية أمريكية، أسفرت عن مقتل 4 مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء الأحد تعرض مقر اللواء 45 على الحدود العراقية - السورية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الأنبار إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة".

وأوضح جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون أن الضربات جاءت "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".



