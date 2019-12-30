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أكثر ما بحث عنه المصريون في 2019 على جوجل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير أمن المعلومات، عن أكثر ما بحث عنه المصريون خلال عام 2019 على جوجل، موضحًا أن أكثر ما بحث عنه المصريون هو المسلسلات والرياضة، حيث شكلوا 90% من نسب عمليات البحث.

أوضح "أبوجمرة"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد، أن البحث لم يكن فقط إعجابًا بهذه الأعمال الدرامية بقدر ما هو البحث عن كافة الأمور حتى الملاحظات السيئة على تلك الأعمال.

وأشار إلى أن البحث عن الدراما يعكس ارتباط الدراما بالمواطنين، لافتًا إلى أنه كان يتم البحث عن القنوات والترددات وتوقيتات العرض على شاشة التليفزيون أو اليوتيوب.
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