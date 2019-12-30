لميس جابر: سليم الأول لطش الخلافة من العباسيين



وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن كل من أرخ بعد دخول العثمانيين مصر، كان يمجد الخليفة العثماني، معقبة: "المؤرخين القدماء كانوا يمجدون هؤلاء السفاحين".



وأوضحت أن الجنس التركي من حيث السلالة ينتمي إلى الروم، ومن حيث العجم ينتمي إلى الفرس، مؤكدة أن دخول العثمانيين مصر كان غزوا.



كشفت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، الأسباب التي دفعت المناهج لتناول الغزو العثماني على أنه فتح، موضحة أن هناك كتب قديمة أحدهم كان لشيخ الأزهر في عهد محمد علي، يعتبر أن الخلافة شىء مقدس، معقبة: "سليم الأول لطش الخلافة من العباسيين".