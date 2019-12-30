حقيقة وصول درجة الحرارة لـ7 ليلا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، وستتراوح درجة الحرارة الفترة المقبلة ما بين 17 و18 درجة.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اتجاه الرياح مع جفاف الرياح وسرعتها، يزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، أما خلال فترات الليل فتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتصل لـ9 درجات، وحديث مواقع التواصل الاجتماع عن وصول درجة الحرارة ليلًا لـ7 درجات أمر غير صحيح.



ولفت إلى أن درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على الأقل ستتراوح ما بين 17 و18 درجة خلال ساعات النهار وليلًا ستتراوح ما بين 11 و10 درجات.

