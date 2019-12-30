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تعليق لميس جابر على نقل كباش الكرنك إلى ميدان التحرير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:19 ص
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لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
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أيدت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، نقل 4 أكباش من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير، موضحة أن هذه الكباش ليست من طريق الكباش.

وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن معبد الكرنك مليء بالآثار التي يمكن أن تُزين ميادين مصر كلها، مضيفة أن هناك تماثيل داخل معبد الكرنك "ملهاش صاحب".

وأضافت المؤرخة لميس جابر، "بدل ما بنتريق على التماثيل اللي بتتعمل، وبتدهن لاكيه أحمر وأخضر.. ناخد من آثارنا، وتكون دعاية لمصر سياحيا".
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الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير معبد الكرنك لميس جابر الإثار

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