ترتيب مجموعة المصري و بيراميدز بعد نهاية الجولة الثالثة بالكونفدرالية

انتهت الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية حيث حقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد الاسكندرية الدولي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح المهاجم الغاني جون انطوي أن يسجل الهدف الأول لصالح فريقه بيراميدز في الدقيقة 54 وعادل سعيدو سمبوري النتيجة لصالح النادي المصري البورسعيدي في الدقيقة 72 من علامة الجزاء وأضاف اللاعب الدولي المصري دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بينما تعادل نادي إف سي نواذيبو الموريتاني علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 0 / 0 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية.

وجاء ترتيب المجموعة الأولي بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية كالتالي :

نادي بيراميدز المصري في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بينما جاء كل من نادي إف سي نواذيبو الموريتاني ونظيره نادي إينوجو رينجرز النيجيري في المركز الثالث و الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.