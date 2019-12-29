تريزيجيه يتألق ويقود كهرباء الإسماعيلية للمركز الثالث بثنائية في أبو شحاتة

خاض اللاعب مصطفى يسري الشهير بـ"تريزيجيه" هداف كهرباء الإسماعيلية، واحدة من المباريات القوية وقاد فريقه للفوز على فريق أبو شحاته، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.

وسجل تريزيجيه الهدفين في الدقيقة ٢٥ والدقيقة ٩٣ من عمر المباراة، ليحرز خامس أهدافه في الدوري فضلا عن هدفين ببطولة كأس مصر.

وقد احتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثالث بفارق ١٠ نقاط عن فريق بورتو صاحب المركز الأول بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.

يذكر أن مصطفى يسري تريزيجيه قد انتقل لقيادة هجوم نادي كهرباء الاسماعيلية، قادما من نادي دمياط، في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، وهو هداف فريقه حاليا.

ويقود فريق كهرباء الاسماعيلية الكابتن احمد سعيد، والمدرب العام طارق فهيم، والمدرب المساعد علي جمعه، ومدرب الحراس سامح عبداللطيف، والعلاج الطبيعي محمد عثمان، ومدير الكرة سيد سيكا، ومدير النادي محمد كمال.