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وائل الإبراشي مطالبا بمحاسبة نائبة الخرطوش: "العدالة فين" (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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نائبة الخرطوش
نائبة الخرطوش
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن النائبة نوسيلة إسماعيل، لم تعاقب على ضرب النار من بندقة خرطوش، احتفالًا بخطبة نجلتها، معقبًا: "اشمعنى المواطن البسيط إذا فعل ذلك يتم وضعه تحت طائلة القانون، دا اللي بيخلي المواطن يتجنن، العدالة فين".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الأحد، أن هناك مصائب تحدث نتيجة إطلاق النار في الأفراح، مشددًا على ضرورة إحالة النائبة إلى اللجان الخاصة بالتحقيق، معقبًا: "الناس هتقول فين العدالة، وإذا كانت الحصانة تحميها من المحاسبة فتلك مصيبة، وإذا كان النفوذ فالمصيبة أكبر".

ولفت إلى أن عدم محاسبة النائبة على هذا الأمر، سيكون له أثر سلبي على المجتمع بصورة كبيرة، متابعًا: "في كوارث بتحصل بسبب كده".
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي نائبة الخرطوش النائبة نوسيلة إسماعيل

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