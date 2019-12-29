الصومال: مقتل قياديين من "الشباب" الإرهابية بطائرات دون طيار

أفادت مصادر استخباراتية بالصومال، اليوم الأحد، بمقتل عدد من قيادات جماعة الشباب الإرهابية في هجمات بطائرات دون طيار في الصومال.







وجاءت الهجمات رداً على تفجير مقديشو الذي أودى بحياة نحو 100 شخص، وإصابة 124 آخرين.







ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب الإرهابية.

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ووقعت الهجمات بالقرب من بلدة كونيا بارو، حسب وسائل إعلام، مضيفة أن قوات من النخبة الصومالية شاركت في العملية، دون مزيد من التفاصيل.



