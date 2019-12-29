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الصومال: مقتل قياديين من "الشباب" الإرهابية بطائرات دون طيار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر استخباراتية بالصومال، اليوم الأحد، بمقتل عدد من قيادات جماعة الشباب الإرهابية في هجمات بطائرات دون طيار في الصومال.



وجاءت الهجمات رداً على تفجير مقديشو الذي أودى بحياة نحو 100 شخص، وإصابة 124 آخرين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب الإرهابية.
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ووقعت الهجمات بالقرب من بلدة كونيا بارو، حسب وسائل إعلام، مضيفة أن قوات من النخبة الصومالية شاركت في العملية، دون مزيد من التفاصيل.

وفجّر انتحاري سيارته المليئة بالمتفجرات في طريق مقديشيو - أفجوي، ولا يعلم أحد حتى الآن هل كان المهاجم ينوي استهداف حافلة تركية استقلها الأتراك تمر يومياً في هذا الطريق أم نقطة تفتيش تابعة للجيش الصومالي تقع بالقرب من موقع التفجير.
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الكلمات المفتاحية

مقتل قيادين طائرات دون طيار جماعة الشباب الصومال الارهابية

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