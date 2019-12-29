الوجبات الغذائية الغنية بالدهون تسبب فقدان النظر مع تقدم العمر





لفتت دراسة أمريكية جديدة، إلى أن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة الدسمة، من الممكن أن تتسبب في فقدان البصر مع تقدم العمر.





وأوضحت الدراسة، أن الذين يتناولون وجبات غذائية غربية نموذجية، أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لفقدان البصر.





وأشارت مؤلفة الدراسة آمي ميلن، قائلة: "أظهرت الدراسة أن ما نأكله لا يؤثر على صحة القلب، والأوعية الدموية فحسب، ولكنه أيضا مهم لصحة البصر".





وقد شملت الدراسة حوالي 1300 مصاب بالضمور البقعي في العينين، وقال معظمهم: إنهم "اعتادوا على تناول وجبات دهنية ودسمة، في حياتهم".





ودرس العلماء مجموعة عشوائية من الأصحاء، وتبين أن الذين يتبعون نظاما غذائيا غربيا يحتوي على مواد دهنية ودسمة مثل اللحوم الحمراء، والمعالجة، والسمن، والزبدة ومنتجات الألبان عالية الدسم، والأطعمة المقلية، أكثر عرضة للضمور البقعي في العينين، في سن الشيخوخة.



