أبرزهم نيللي كريم ورامي جمال.. نجوم عانوا من المرض في 2019

شهد عام ٢٠١٩ أحداث كثيرة منها السعيد ومنها الحزين، ونال الوسط الفني جزء من هذه الأحداث وتلك ولعل من أصعب الأحداث الحزينة والصعبة هو المرض، وتعرض العديد من من النجوم في الفن والإعلام في عام ٢٠١٩ إلى نحن مرضية صعبة اليكم أبرز هذه المحنة



رامي جمال البهاق



تعرض الفنان رامي جمال إلي أزمة مرضية كادت أن تفقده عمله، حيث لاحظ انتشار بقع بيضاء في أنحاء متفرقة من جسده، ليكتشف بعدها أنه مصاب بالبهاق، حاول رامي جمال إيجاد علاج للمرض لكن مع الفشل في إيقاف انتشاره دخل رامي في حالة نفسية سيئة.



أعلن رامي جمال عن إصابته بالمرض وعن نيته اعتزال المجال الفني، لأنه كمغني الملحن يعمل في المجال العام الذي يعد الشكل فيه جزء مهم، ولأنه لا مفر من ظهور المرض على وجهه فبالتالي من وجهة نظره سيؤثر المرض سلبا على عمله، ولكن مخاوفه كلها تلاشت عندما وجد دعم كبير من الجمهور والفنانين والإعلاميين، ليقرر التراجع عن قرار الاعتزال.



محمد فؤاد والعناية المركزة



انتشرت العديد من الصور للفنان محمد فؤاد على سرير المرض بأحد المستشفيات، ومعها انتشرت أخبار عن تدهور حالته الصحية وزاد البعض وتحدث عن وفاته، لكن كشف الفنان محمد فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى التى كان يتلقى بها العلاج.



حيث أوضح "فؤاد" أنه تعرض إلى وعكة صحية شديدة عبارة عن ارتفاع فى ضغط الدم،دخل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة وتم حجزه في العناية المركزة، وتحسنت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا فقرر الأطباء نقله إلى غرفة عادية ثم خروجه من المستشفى.



نيللى كريم وورم حميد



عانت الفنانة نيللي كريم خلال هذا العام من ورم حميد في منطقة خلف الأذن بالعصب، ورغم صعوبته سافرت نيللي إلى الولايات المتحدة و أجرت هناك عملية جراحية دقيقة لاستئصال ذلك الورم الحميد.



ونفت "نيللي" الأخبار التي قالت ان الورم الحميد كان في المخ لكنه كان بجوار عصب الوجه الأساسي"، ويشار إلى أن نيللي كريم نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وهي تقف وسط فريق من الأطباء وكتبت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي" وهكذا علم الجمهور بشأن مرضها.



هنا الزاهد



تعرضت هنا الزاهد لأزمة صحية بعد أيام من زفافها ونشر زوجها الفنان أحمد فهمي صورة لها في مستشفى ، وأوضحت "هنا" أنه خلال سفرها لسنغافورة شعرت بألم في الظهر والبطن، وبعد وصولها سنغافورة أكد الطبيب أن سبب مرضها يرجع لحصوات في المرارة وليس لتسمم.



وأكد الطبيب أن الأمر يحتاج لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وبالفعل بعد حوالي شهرين ونصف أعلن هنا الزاهد لجمهورها أنها بالفعل أجرت العملية وتم استئصال المرارة.



أحمد فهمي



تعرض أيضا الفنان أحمد فهمي لأزمة صحية بعد شهور من زفافها حيث أجرى عملية جراحية كان سببها معاناة "فهمي" من آلام بسبب ارتجاع المريء رغم عالجه أكثر من مرة.



وأجرى أحمد فهمي منظارا بعد زيادة الألم، وتأكد له أنه يعاني من خلايا غريبة تفرز عُصارة تسبب له الألم، فخضع "فهمي" لعملية جراحية بالمريء.



شريف مدكور وسرطان القولون



خضع الإعلامي شريف مدكور لعملية جراحية في القولون بعد إصابته بسرطان القولون، وتعرض بعدها لعلاج كيماوي وواجه مرضه بشجاعة كبيرة وعاد إلي العمل بعد التعافي.



لكن للأسف أعلن «مدكور» خلال فيديو أن تلقيه لعلاج الكيماوي أثر بشكل كبير على مناعته، ما جعله يصاب بفيرس في الدم أدى لارتفاع درجة حرارته ل 39، وذلك الفيرس لابد أن يتخلص منه الجسم دون أدوية.



وأوضح أن سبب ذلك الفيرس عدم التزامه بتعليمات الأطباء من حيث البعد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة إذا لزم الأمر، لكن تماثل شريف مدكور لشفاء مرة أخري مع تشديد الأطباء عليه وعلى كل مريض سرطان الإلتزام بالتعليمات الوقائية.



ريهام سعيد البكتريا الوجه



فوجئ الجمهور بإعلان الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عن أنها أصيبت بميكروب في وجهها، وأن هناك تخوف من الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذلك لابد من منحها علاجا مكثف للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها إلى الجسم.



وبالفعل مرت "ريهام" من مرضها بمعجزة كما وصفتها وقالت انه تم ازاله أنفها وإعادة بنائها بغضاريف من الإذن، وعادت مرة أخرى للعمل وكانت مستاءة من البعض الذين حكموا في أمر مرضها.



سالي عبد السلام ومرض الثعلبة



كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام عن معاودة مهاجمة مرض "الثعلبة" لها للمرة الثالثة، وهو مرض مناعي يؤدي إلى فقدان المريض لشعره وتساقطه مما يؤثر نفسيا على المريض بشكل سلبي.



وكان مرض الثعلبة قد هاجم الإعلامية سالي عبدالسلام مرتين من قبل، حيث أنه أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام وأدى إلى تساقطه بشكل كبير

