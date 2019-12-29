لميس جابر: أردوغان "بلطجي" المنطقة



وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس التركي يردد أنه يعمل على إعادة ملك أجداده، موجهة رسالة له: "إشمعنا عينك على مصر، ملك أجدادك مش عندنا، روح على أوروبا".



وأضافت أنها ترى أن أردوغان يتم استعماله مثل قطر، ويعتبروه "البلطجي"، منوهة بأن من روج للنموذج التركي هم الإخوان، معقبة: "أردوغان متغاظ من مصر بسبب ثورة 30 يوينو"، واصفة ما حدث في 30 يونيو بـ المعجزة، معلقة: "ربنا كان إيده معانا".



قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن العثمانيين خطفوا الخلافة من العباسيين، منوهة بأن لفظ ترك جاء من لفظ توران، وهى تعني طاغية.