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إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على أتوبيسات النادي المصري بدمياط

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
هند الشيال
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قرر المحامي العام لنيابات دمياط، إخلاء سبيل 16 شخصًا من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط على خلفية الإعتداء على حافلات جماهير النادى المصري البورسعيدي المتوجه إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة مباراة المصري وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأسفرت الإعتداءات عن تحطيم زجاج سيارتي أتوبيس تم التحفظ عليهم بمركز شرطة دمياط.


انتقل إلى موقع المشاجرة اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط، وتم السيطرة على الوضع وتم تأمين الجماهير حتى خروجهم من حدود دمياط بالقرب من مدينة جمصة.

تم تحرير المحضر رقم 6894 إداري مركز دمياط وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة، والتي اخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات.

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مصر النادى المصرى البورسعيدى اخلاء سبيل اخبار

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