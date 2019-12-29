موعد مباريات ليفربول| موعد مباراة ليفربول المقبلة

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي

وسجل هدف نادي ليفربول الوحيد في مرمى ولفرهامبتون ساديو ماني في الدقيقة 42 لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف نظيف على ملعب آنفليد.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 55 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 19 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في الدوري.





بينما يقف رصيد نادي ولفرهامبتون عند 30 نقطة ليتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة تظيره نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوم الخميس 2 يناير القادم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.





موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس الاتحاد