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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي| فاردي على عرش الصدارة وصلاح يواصل التراجع للخلف

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ريهام عبد المحسن
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انتهت منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم وواصل ليفربول حفاظه على صدارته لجدول البريميرليج حتى الآن برصيد 55 نقطة من 19 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة.

جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 42 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات. 

بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 12 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات. 

تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى نهاية الجولة العشرين من البطولة: 


1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)
2 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 13 هدف)
3 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)
4 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 12 هدف)
5 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 12 هدف)
6 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)
7 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)
8 - ساديو ماني ( ليفربول - 10 أهداف)
9 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)
10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 9 أهداف)
11 - محمد صلاح ( ليفربول - 9 أهداف)
12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )
13 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)
14 - نيال موباي ( برايتون - 7 أهداف)
15 - كريس وود ( بيرنلي - 7 أهداف)
16 - انطوني مارسيال ( مانشستر يونايتد - 7 أهداف)

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