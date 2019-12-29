الثلاثاء.. راغب علامة وبهاء سلطان ضيفا برنامج "صاحبة السعادة"

في حلقة خاصة يحل الفنان راغب علامة، والفنان بهاء سلطان، ضيوفًا في برنامج "صاحبة السعادة"،مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك يوم الثلاثاء القادم،للاحتفال معًا بالعام الجديد ٢٠٢٠، ويُذاع البرنامج عبر قناة "dmc" في تمام الساعة ١١ مساءً.



حيث نشر إسعاد مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت إسعاد في الصور وهي برفقة الفنان راغب علامة والفنان بهاء سلطان، وعلقت على الصور قائلة :" استنونا في سهرة خاصة جدا في صاحبة السعادة يوم الثلاثاء الساعة ١١ مساءً على Dmc، صاحبة السعادة".



وفي سياق آخر،يستعد راغب حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في العاصمة الأردنيّة عمّان،وذلك ليلة رأس السنة في أوتيل جراند حياة، ومن المقرر أن يقدم راغب في الحفل باقة من أغانيه القديمة و الجديدة.



والجدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس حصدت مؤخرًا على جائزتين من قبل مجلة الدير جيست الجائزة الأولى فوز برنامجها "صاحبة السعادة" كأفضل برنامج، والجائزة الثانية حصولها على جائزة أفضل مذيعة، وذلك باستفتاء الجمهور .