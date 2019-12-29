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مقتل اثنين بطلق ناري داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أطلق شخص النار داخل كنيسة بمقاطعة تارانت في ولاية تكساس الأمريكية، مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخصين بينهم مطلق النار، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، من حين لآخر، العديد من حوادث إطلاق النار، آخرهم، الأحد الماضي، حادث إطلاق نار أثناء حفل جنوبي ولاية شيكاغو الأمريكية، وأسفر عن إصابة  13 شخصًا بينهم 4 في حالة خطرة.

والأسبوع قبل الماضي تعرض أحد المحال التجارية الصغيرة بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي لحادث إطلاق نار، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وامرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.‎

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ولاية تكساس مقتل كنيسة شخصين اليكي الأمريكية اطلاق نار

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