البحرين تصدر ميداليات تذكارية احتفالًا بمئوية بعض مؤسسات الإمارة

أعلن مصرف البحرين المركزي عن إصدار طقم فضة مكون من خمس ميداليات تذكارية، بوزن أونصة واحدة لكل ميدالية، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على نشأة القطاع المصرفي، وقطاع التربية والتعليم، وقطاع الخدمات الأمنية، وقطاع الصحة، وقطاع شؤون البلديات في مملكة البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين"بنا".









والمواصفات الفنية كالتالي :-





المعدن: فضة





الوزن: 31 جرام (أونصة واحدة)





القطر: 36 ملم





الشكل: دائري





التصميم: حسب الصورة









وجه الميدالية: خمس ميداليات وكل ميدالية تحتوي على الصور التالية:





مبنى مصرف البحرين المركزي.





مبنى مدرسة الهداية الخليفية.





قلعة الشرطة.





مبنى مستشفى السلمانية.





مبنى بلدية المنامة.









خلف الميدالية: شعار المائة عام.









وأوضح مصرف البحرين " أن طقم الميداليات الفضية سيباع لدى إدارة إصدار النقد بمصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية، ابتداءً من تاريخ 30 ديسمبر الجاري، على أن يكون سعر البيع للطقم الواحد 120 دينارا".