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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد وولفرهامبتون، بفوز الريدز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العشرون بالبريميرليج.

 

وأحرز هدف ليفربول والوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي.

 

وافتتحت مباريات الجولة أمس حيث فاز برايتون على بورنموث بهدفين دون رد، فيما حقق إيقرتون الفوز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، وتعادل ساوثهامبتون أمام كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفوز واتفورد على أستون فيلا بثلاثية دون رد، وليستر سيتي على وست هام بهدفين مقابل هدف، وتعادل نوريتش أمام توتنهام بهدفين لكل فريق، وفوز يونايتد على بيرنلي، بهدفين دون رد.

 

واستكملت باقي مباريات الجولة اليوم الأحد، حيث فاز تشيلسي على آرسنال بهدفين مقابل هدف، وليفربول على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ويتبقى مباراة تجري حاليًا بين مانشستر سيتي ضد شيفلد يونايتد، لحساب نفس الجولة.

 

وبفوز ليفربول، يواصل تألقه وانفراده بصدارة الترتيب، حيث احتل صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول على وولفرهامبتون بالدوري من خلال التقرير الآتي:-

 

1- ليفربول..55 نقطة.

2- ليستر سيتي.. 42 نقطة.

3- مانشستر سيتي..39 نقطة.

4- تشيلسي.. 35 نقطة.

5- مانشستر يونايتد..31 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير..30 نقطة.

7- شيفلد..30 نقطة.

8- وولفرهامبتون..30 نقطة.

9- كريستال بالاس.. 27 نقطة.

10- إيفرتون.. 25 نقطة.

11- نيوكاسل.. 25 نقطة.

12- آرسنال..24 نقطة.

13- بيرنلي.. 24 نقطة.

14- برايتون..23 نقطة.

15- ساوثهامبتون..22 نقطة.

16- بورنموث..20 نقطة.

17- وست هام..19 نقطة.

18- أستون فيلا..18 نقطة.

19- واتفورد..16 نقطة.

20- نوريتش سيتي..13 نقطة.

 

 

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