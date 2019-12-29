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فتح: اتهام حماس السلطة باغتيال أبو العطا محاولة "للتهرب"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن اتهام حماس لجهاز المخابرات الفلسطينية في قضية اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا، هوهروب من عار وخيانة حماس لدمه، ومحاولة للتهرب من اتهامها بإبرام تفاهمات أمنية وسياسية مع إسرائيل.



وأضاف الشيخ في تغريدة على "تويتر"، أن اتهام حماس محاولات لبيعه في سوق التفاهمات الرخيصة التي سعت وتسعى حماس لإبرامها مع إسرائيل.



وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح، إن اتهامات داخلية غزة التابعة لحركة حماس تهريج وكذب، وتدل على أن حماس تعيش فقط على الكذب والتدليس. 



واتهمت وزارة الداخلية التابعة لحماس في وقت سابق اليوم الأحد، جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله، بالمشاركة في اغتيال إسرائيل للقيادي في سرايا القدس، بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في نوفمبر الماضي في بيته بغزة.
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محاولة حماس حركة قتح بهاء أبو العطا السلطة التهرب اغتيال اتهام

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