بعد إصابة أردوغان بالجرب.. أحمد موسى يطالب بتوقيع الكشف الطبي على القادمين من تركيا.. (فيديو)

معندهمش أمن ولا اقتصاد".



ولفت إلى أنه يجب على الدول تحذير رعاياها بعدم الذهاب إلى تركيا؛ نظرا لانتشار وباء الجرب هناك، متابعا: "الجرب ينتقل باللمس.. وأردوغان عنده جرب".



طالب الإعلامي أحمد موسى، المسئولين في الحجر الصحي بالمطارات المصرية بتوقيع الكشف الطبي على القادمين من تركيا، معلقا: "اللي يروح تركيا أما يتصاب بالجرب أو يتسرق".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الوضع الصحي فى تركيا مرعب ومخيف، مشيرا إلى أن "أردوغان" يصرف ميزانية الدولة على تمويل الإرهاب ويترك الأمراض تضرب المواطنين، معقبًا: "