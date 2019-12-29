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ارتفاع حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله بالعراق إلى 16 قتيلا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفعت حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله في العراق، مساء الأحد، إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى.

واستهدفت الضربات في العراق وسوريا، منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقالت مصادر إعلامية، في وقت سابق اليوم، إن مقر "اللواء 45" التابع لقوات "الحشد الشعبي" في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق، قد تعرض للقصف.

ووجهت الضربة الجوية لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

وأكد أن 4 عناصر من الحزب قتلوا في القصف، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين.

من جهته، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على موقع "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.

وكان الجيش العراقي قد أعلن، الجمعة، أن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان" التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.

وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر2017 بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك وانسحاب البيشمركة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.


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