"طالبان" توافق على وقف إطلاق النار لإجراء محادثات أفغانية

وافقت حركة "طالبان"، مساء اليوم الأحد، على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية،

يمهد لمحادثات أفغانية.

ويسمح الاتفاق المتوقع إبرامه الشهر المقبل بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان وبدء محادثات أفغانية - أفغانية حول تسوية شاملة للحرب المستمرة منذ 18 عاما.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية علقت في 13 ديسمبر الجاري، المحادثات مع حركة طالبان بعد هجوم على قاعدة أمريكية حيوية.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، على "تويتر": "قابلت طالبان وعبّرت عن غضبي من الهجوم على باجرام، سنتوقف لفترة قصيرة حتى يتسنى لهم التشاور مع قادتهم بشأن هذا الموضوع المهم".

وتعرضت قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة، الأربعاء الماضي، لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وكان خليل زاد قد جدد المحادثات مع مفاوضي طالبان هذا الشهر بشأن الخطوات التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وذكر ترامب حينها في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ألغيت اجتماعاً سرياً كان مقرراً عقده مع قيادات من طالبان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة".

وأطلع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان الرئيس الأفغاني أشرف غني على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر الجاري.

وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان.