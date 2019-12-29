Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيادة المملكة تعزي الرئيس السيسي في ضحايا "حادث بورسعيد"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز: إننا "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيادة المملكة حادث بورسعيد الرئيس السيسي

أخبار تهمك

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ أقل من ساعتين

«شووت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUB

منذ أقل من ساعتين

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

منذ ساعة و 25 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ ساعة و نصف

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

منذ أقل من نصف ساعة

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

Liverpool Online | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت watch live

منذ ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي للرئيس الباكستاني

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | القيادة ترسل برقية عزاء للرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال

عكاظ - السعودية | ولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا "تسونامي بالو"

عاجل- السعودية| القيادة تعزي رئيس أفغانستان في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

الملك سلمان يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا موجات المد البحري

الملك سلمان وولي عهده يُعزيان السيسي في ضحايا "محطة مصر"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:55 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

06:46 م

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

06:28 م

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

06:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

06:21 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status