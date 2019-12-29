وزيرة الهجرة تكشف هدف إطلاق السيسي مبادرة "مراكب النجاة"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن عدم خروج أي سفن هجرة غير شرعية من مصر منذ عام 2016 كان انتصارًا كبيرًا لسياسة الدولة، حتى أطلق الرئيس السيسي مبادرة "مراكب النجاة" بهدف الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاج في هذا الملف.





وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أنها تواصلت مع محافظ الفيوم لإطلاق المبادرة من الفيوم كخطوة أولى، فضلا عن التواصل مع المجلس القومي للمرأة للحوار مع الأمهات وتوعيتهم بخطورة الهجرة غير الشرعية.



