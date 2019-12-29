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السفير آل جابر: ندرس سبل دعم الملف الثقافي اليمني في منظمة اليونيسكو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن السفير محمد آل جابر، اليوم الأحد، في مقر البرنامج، بالفنانين اليمنيين المشاركين في أمسية ليلة اليمن السعيد المقامة في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ودار خلال الاجتماع بحث سبل دعم الملف الثقافي اليمني في منظمة اليونيسكو.

وأكد سفير المملكة باليمن، على أهمية إبراز الفن اليمني الأصيل والحفاظ عليه، والحضارة اليمنية تعانق الإبداع دائمًا بجهود أبنائها، كاشفًا عن دراسة البرنامج مشروع إعادة تأهيل معهد الموسيقى في عدن كأحد المشاريع التنموية التي سينفذها البرنامج في المحافظة.

وتعرّف الفنانون اليمنيون على مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، التي وفرت فرص العمل، وأسهمت بدعم الاقتصاد اليمني، وحسّنت الحياة اليومية، وبعثت روح الأمل للشعب اليمني الشقيق.

وفي نهاية اللقاء قدّم السفير آل جابر، دروعاً تذكارية للفنانين اليمنيين؛ تقديراً لجهودهم في إبراز الثقافة اليمنية وإيصال الصوت اليمني ليس على مستوى الخليج فحسب بل على المستوى العربي.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد شارك في أمسية ليلة اليمن السعيد التي أقيمت يوم أمس السبت، على مسرح أبوبكر سالم في مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتضمنت مشاركة البرنامج إقامة معرض تعريفي يتيح لزوار أمسية ليلة اليمن السعيد التعرف على مشاريع التنمية والإعمار، التي وصلت بأثرها الإيجابي إلى شرائح المجتمع اليمني كافة.

وتضمّن المعرض ركنًا لرسومات البورتريه، وركنًا للخط العربي بمشاركة عدد من الخطاطين اليمنيين كتذكار لزوار المعرض.

وقدّم منسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحًا تعريفيًّا بطبيعة عمل البرنامج في التنمية والإعمار، وكذلك نوعية المشاريع التنموية التي تستهدف كافة القطاعات الحيوية والأساسية بمختلف المحافظات اليمنية.

وحظي المعرض بزيارة مجموعة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشأن اليمني من المواطنين والمقيمين من الجالية اليمنية والعرب من مختلف فئات الحضور، وأبدوا إعجابهم بالمشاريع القائمة فعليًّا على أرض اليمن.

وعمل منسوبو البرنامج على توزيع المطبوعات والكتيبات على الزوار، والهدايا التذكارية، إضافة إلى توزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج.

وجاءت أمسية ليلة اليمن السعيد، كمبادرة من الهيئة العامة للترفيه للاحتفاء بالثقافة والفن اليمني الأصيل، شارك في إحيائها 5 من كبار الفنانين وفرقة الفلكلور اليمني، وتفاعل معها اليمنيون المقيمون الذين حضروا الحفل من مختلف مُدن المملكة، وبفئاتهم العمرية كافة.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حاليًّا في المحافظات اليمنية على دعم (7) قطاعات رئيسية، وهي: "المياه والسدود، الطاقة والكهرباء، الصحة، التعليم، الزراعة والثروة السمكية، النقل والموانئ والمطارات، المباني الحكومية"، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية اليمنية.

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الكلمات المفتاحية

منظمة اليونيسكو اليونيسكو الملف الثقافي اليمني السفير آل جابر آل جابر

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