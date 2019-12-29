انفصال واتهامات بالضرب.. حصاد 2019 في الوسط الفن

الفجر الفني

حلا شيحة وزوجها الكندي يوسف هاريسون



أحمد سعد وسمية الخشاب





وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، ليبرر الفنان أحمد سعد أن هذا الأمر حدث بالخطأ، وأنه سيحل هذا الأمر مع المحامى الخاص به.



تامر عاشور ودارين حلمى



بعد 3 أشهر من إعلانه خطبته من دارين حلمى، ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة لعام 2019، أعلن أنفصاله عنها فى شهر نوفمبر، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شئ تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".



ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة



فى شهر أغسطس تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز للأول مرة عن تفاصيل طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، من خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت ياسمين أن الطلاق جاء وفقاً لرغبتها، وأنها هي وطليقها صديقان وبينهما كل احترام، وقالت إنها اخطأت بالتأخر بإعلان أنفصالها عن زوجها للجمهور.



علي ربيع وندى محمود



أثارت ندى محمود، زوجة الفنان الشاب علي ربيع، حالة من الجدل بعد أن نشرها منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أعلنت فيه طردها من منزل الزوجية رفقة ابنتهما الوحيدة، وكتبت ندى في منشورها: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك".



وعلقت "ندى" على الصورة : "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثيرًا سلبيًا في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقى الخصوم، ويوم القيامة نلتقي أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله، وأنت خير وكيل"، كما كتبت ندى عبر خاصية الاستوري: "لو الأكونت بتاعي اتقفل إنتوا عارفين مين اللي قفله".



محمود العسيلي ونادين



انفصال المطرب محمود العسيلي، عن زوجته الثانية نادين الملا بعد فترة زواج دامت 4 سنوات، حيث أعلن العسيلي الخبر، خلال استضافته في برنامج "حفلة 11" مع سمر يسري، معلقًا بأنه شخصية صعبة.



هنا شيحة وأحمد فلوكس



بعد زواجهما فى أكتوبر 2018، فى حفل بسيط اقتصر على العائلتين فقط، أعلان الثنائي طلاقهما فى شهر يوليه، دون توضيح الأسباب، ولكنهما صرحوا فى بعض الحورات أنهم اصدقاء ويجمعهم أحترام ومودة.



شيري عادل ومعز مسعود



بعد انتشار شائعات كثيرة لاحقتهما منذ زواجهما، بأنه تم الأنفصال ونفى هذة الأخبار، تم طلاق الثنائي فى شهر يوليو بعد عام فقط من زواجها، حيث أكدت الفنانة شيري عادل، خبر الطلاق رسميا.



بسمة وعمرو حمزاوي



انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها السابق عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، في شهر مارس، وتزوجا في عام 2012 وأنجبا ابنتهما الوحيدة نادية.



أصالة وطارق العريان



انتشرت شائعات كثيرة حول طلاق الفنانة أصالة من طارق العريان، ولكن دون تأكيد من كليهما لتلك الأخبار، ليعلن الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه المذاع عبر قناه النهار، عن خبر انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان، الخبر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.



عمرو سعد وشيماء فوزي



فاجئت شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد السابقه، بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان عمرو سعد، بعد زواج دام 11 عام، وأثمرت تلك الزيجة عن ولد وبنت، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وقالت: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد"

أيام وينسدل الستار على عام 2019، الذي كان ملئ بالأحداث الكثيرة، من ضمن تلك الأحداث حالات انفصال، حيث شهد هذا العام عدد كبير من حالات الطلاق، فمنهم من أعلن بعد فترة كبيرة ومنهم من وصل الأمر للمحاكم والأتهامات.ويرصدحصاد 2019 في انفصال المشاهير وأبرزهمأحمد جمال وخطيبته السعودية ديانافي شهر مايو انفصل المطرب الشاب أحمد جمال عن خطيبته الإعلامية ديانا، حيث تداولت أخبار تفيد بأن سبب الانفصال يرجع إلى اختلاف طباعهما.وأعلن "جمال" عن خطوبته في شهر يناير من هذا العام، حيث قام بنشر صورة من جلسة تصوير مع خطيبته ديانا عبر حسابته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.ساندي وحازم كتانةفي شهر مارس أعلنت الفنانة ساندي طلاقها بشكل رسمي من زوجها المخرج حازم كتانة، وذلك من خلال لقائها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، مع الأعلامية راغدة شهلوب، حيث عرضت لها راغده صورتين لحسام بدران زوجها الأول وحازم كتانة، وطلبت منها التعريف عنهما، لتصدم ساندي جمهورها بردها بأنهما زوجيها السابقين.بعد خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل مرة أخرى، تدوالت أخبار حول طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون، ولكنها لم تنفي أو تأكد أي من تلك الأخبار، لتعلن بعد ذلك في أحدي اللقاءات الصحفية في شهر مايو، خبر انفصالها بعد زواج دام 13 عاما، وأنه تم الانفصال منذ فترة، ولكنة تم رسمياً قبل أعلانها ب 5 أشهر.انفصل الثنائي في شهر مارس، وذلك بعد إعلان الفنان أحمد سعد الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "انا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي، أولادي".وصرحت الفنانة سمية الخشاب، من إحدى لقائتها التلفزيونية أنها تعرضت لتعنيف من قبل الفنان أحمد سعد وعلى أثر ذلك فقدت طحالها.