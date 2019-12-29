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"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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المجلس الأعلى للإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى للإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، وبدعم من منظمة اليونيسف(مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام.

 
وقال المجلس في بيان له، إن الوثيقة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم/ واللغة التي ينبغي استخدامها؛ بحيث يكونوا مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.


وأضاف المجلس أن الوثيقة جاءت تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.

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الكلمات المفتاحية

مدونة السلوك الخاصة بالطفل في الإعلام مدونة السلوك الخاصة بالطفل اليونيسيف الفجر الأعلى للإعلام

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