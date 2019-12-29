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"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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ميسون أبو الحسن
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أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، وبدعم من منظمة اليونيسف(مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام.
وأضاف المجلس أن الوثيقة جاءت تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.
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