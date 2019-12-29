Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكرم محمد يهنئ أسامة هيكل بتوليه وزارة الدولة للإعلام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:43 م
Advertisements
مكرم محمد رئيس المجلس
مكرم محمد رئيس المجلس
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابًا لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ لتهنئته بالمنصب الجديد، بعد اختياره ليتولى حقيبة الإعلام.


وجاء نص الخطاب: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة، وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد، لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل".


وكان مجلس النواب، وافق خلال الشهر الجاري، على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار السابق، ليكون وزيرًا للدولة للإعلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام الجديد مكرم محمد عودة وزارة الإعلام الفجر الأعلى للإعلام أسامة هيكل

أخبار تهمك

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 22 ساعة

يلا كورة bein sports مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal اونلاين تابع لايف مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 7 ساعات

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ يومين

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ 5 دقائق

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ 5 دقائق

موضوعات متعلقة

رئيس البعثة الرسمية للحج يهنئ السيسي بعيد الأضحى

البطريرك إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس والشعب بعيد ثورة ٣٠ يوليو

التعديل الوزاري.. أسامة هيكل يستعد لحقيبة الإعلام

بعد توليه حقيبة الإعلام.. من يخلف أسامة هيكل في البرلمان؟

محمد المرسي يُهنئ أسامة هيكل بتوليه حقيبة الإعلام

حسين زين يُهنئ أسامة هيكل بتوليه منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

06:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status