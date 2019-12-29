مكرم محمد يهنئ أسامة هيكل بتوليه وزارة الدولة للإعلام

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابًا لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ لتهنئته بالمنصب الجديد، بعد اختياره ليتولى حقيبة الإعلام.







وجاء نص الخطاب: "أ توجه إليكم بخالص التهنئة، وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد، لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل".



