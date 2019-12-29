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"تعليم القاهرة" تبدأ استلام التابلت وتوزيعه على المدارس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تسليم التابلت على مدارس المحافظة؛ حيث يتابع عملية التوزيع محمد عطية مديرمديرية تعليم القاهرة.


وتسلم محمد عطية أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي؛ حيث تم استلامها بمخازن المديرية؛ وذلك استعدادًا لتسليمها للادارت التعليمية وتسليمها للطلبة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصفي الأول والثاني الثانوي، على أن يتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي على التابلت وذلك في ١١ يناير المقبل.

ويسدد طلاب الصف الأول الثانوي مبلغ 100 جنيه قيمة التأمين على جهاز «التابلت» بأحد مكاتي البريد، وتسليم إيصال السداد للمدرسة وكتابة تعهد من قبل ولي أمر الطالب قبل استلام الجهاز.

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