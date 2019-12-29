فلسطين تعلن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن، لتقليل الاعتماد على تل أبيب.







وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر.







وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل مصدراً للطاقة، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.











وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباءً من الأردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس، وأريحا، سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميغاواط.







وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.