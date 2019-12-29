Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدينة أسوان ملتقى الأعمال الفنية في الشتاء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:35 م
Advertisements
ملتقى الأعمال الفنية
ملتقى الأعمال الفنية
هبة أحمد
Advertisements
تتمتع مدينة أسوان بطبيعة ساحرة وخلابة تجعلها واجهة مميزة لصناع الأعمال الدرامية الذين يلجأون إليها لتصوير أعمالهم الفنية هناك، وذلك لتوافر العديد من الأماكن التي تساهم في نشوب حالة جمالية على المشاهد، وهذا ليس جديدًا على المنتجين، فقديمًا تم تصوير أعمالاً فنية في أسوان، ولعل أبرزها فيلم "مافيا" للفنان أحمد السقا، ومسلسل "جراند أوتيل".

ومنذ أيام قليلة شهدت مدينة أسوان اقبالاً كبيرًا من نجوم الفن لتصوير جزء كبير من مشاهد مسلسلاتهم وأفلامهم هناك.

حيث قام صناع مسلسل "ختم النمر" بتصوير المشاهد الخارجية في أسوان، ثم يعودون من اجازتهم لإستئناف المشاهد المتبقية للحاق بالعرض في الموعد المحدد، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني،إسلام جمال،جميل برسوم، نسرين طافش، ميرهان حسين،عفاف شعيب، والمسلسل تدور أحداثه في ٤٥ حلقة.

كما يصور المخرج حسني صالح مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" فى أسوان بصحبة كل فريق العمل ، والمسلسل ينتمي للأعمال الطويلة ذات ال ٤٥ حلقة، وتدور أحداثه حول "رحيل" التي تتعرض لصراعات بسبب الثأر، وتتعرض ابنتها للخطف، لتزداد العداوة والخصام بينها وبين الشخص الذي قام باختطاف ابنتها، كما يمزج المسلسل بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، والمسلسل من تأليف محمد البجلاتى وشاذلى فرج وإخراج حسنى صالح ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، والمسلسل بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،عمرو عبد الجليل،محمد الشقنقيري، سميرة عبد العزيز، محمودعبد المغني،منة فضالي، مدحت تيخة.

كما تصور المخرجة شيرين عادل المشاهد الخارجية لمسلسل "بخط الإيد" في مدينة أسوان، والمسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر،ميرنا نور الدين،إيمان العاصي، محمد حاتم،بالإضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، والمسلسل ينتمى للدراما الطويلة ذات ال٤٥حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.

وانتهى صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من تصوير المشاهد الأخيرة في الفيلم في أسوان، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويعرض الفيلم فكرة الزواج بشكله المعاصر، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نسرين أمين، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، والفيلم من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير راما 2020 افلام جديدة افلام العيد اخبار الفن آلف

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ ساعة و نصف

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي أزمة نقص المدافعين أمام المقاصة

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

يلا كورة bein sports مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal اونلاين تابع لايف مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مجانا

منذ ساعتين

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 21 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 20 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أعياد رأس السنة توقف حركة الكاميرا بالبلاتوهات

صلاح عبدالله عن نصر أكتوبر :"يومها عبرنا المستحيل واتولدنا من جديد"

ياسمين صبري تشعل "إنستحرام" بإطلالة جريئة

"بفستان أصفر" نسرين طافش تخطف أنظار محبيها في أحدث ظهور لها

بالأحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

نسرين طافش: "اليوجا هي الوحدة بين الروح والجسد"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

12:37 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status