مدينة أسوان ملتقى الأعمال الفنية في الشتاء

تتمتع مدينة أسوان بطبيعة ساحرة وخلابة تجعلها واجهة مميزة لصناع الأعمال الدرامية الذين يلجأون إليها لتصوير أعمالهم الفنية هناك، وذلك لتوافر العديد من الأماكن التي تساهم في نشوب حالة جمالية على المشاهد، وهذا ليس جديدًا على المنتجين، فقديمًا تم تصوير أعمالاً فنية في أسوان، ولعل أبرزها فيلم "مافيا" للفنان أحمد السقا، ومسلسل "جراند أوتيل".



ومنذ أيام قليلة شهدت مدينة أسوان اقبالاً كبيرًا من نجوم الفن لتصوير جزء كبير من مشاهد مسلسلاتهم وأفلامهم هناك.



حيث قام صناع مسلسل "ختم النمر" بتصوير المشاهد الخارجية في أسوان، ثم يعودون من اجازتهم لإستئناف المشاهد المتبقية للحاق بالعرض في الموعد المحدد، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني،إسلام جمال،جميل برسوم، نسرين طافش، ميرهان حسين،عفاف شعيب، والمسلسل تدور أحداثه في ٤٥ حلقة.



كما يصور المخرج حسني صالح مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" فى أسوان بصحبة كل فريق العمل ، والمسلسل ينتمي للأعمال الطويلة ذات ال ٤٥ حلقة، وتدور أحداثه حول "رحيل" التي تتعرض لصراعات بسبب الثأر، وتتعرض ابنتها للخطف، لتزداد العداوة والخصام بينها وبين الشخص الذي قام باختطاف ابنتها، كما يمزج المسلسل بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، والمسلسل من تأليف محمد البجلاتى وشاذلى فرج وإخراج حسنى صالح ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، والمسلسل بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،عمرو عبد الجليل،محمد الشقنقيري، سميرة عبد العزيز، محمودعبد المغني،منة فضالي، مدحت تيخة.



كما تصور المخرجة شيرين عادل المشاهد الخارجية لمسلسل "بخط الإيد" في مدينة أسوان، والمسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر،ميرنا نور الدين،إيمان العاصي، محمد حاتم،بالإضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، والمسلسل ينتمى للدراما الطويلة ذات ال٤٥حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.



وانتهى صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من تصوير المشاهد الأخيرة في الفيلم في أسوان، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويعرض الفيلم فكرة الزواج بشكله المعاصر، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نسرين أمين، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، والفيلم من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.