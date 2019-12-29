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هونج كونج.. أكثر من 1000 شخص يتجمعون في مسيرة وسط هطول الأمطار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
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احتشد أكثر من 1000 شخص تحت المطر في حديقة في الحي المالي بهونج كونج اليوم الأحد، هتفوا بشعارات من أجل الديمقراطية، بينما يتجمعون تحت بحر من المظلات.

كما ارتدى الحشد، وهو مزيج من الشباب وكبار السن، أقنعة جراحية سوداء وفيروزية لإخفاء هوياتهم أثناء استماعهم إلى المنظمين الذين يتحدثون في مرحلة مؤقتة.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا مرتدية ملابس سوداء تدعى وونغ وتعمل في القطاع القانوني، قد يكون هناك عدد أقل من الناس، إننا جميعًا نعرف أنه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يخرجون أو عدد المرات، فإن الحكومة تتجاهلك".

وأضافت، لن يتوقف أهالي هونج كونج أبدًا، نرى الظلم، إنها تتناقض مع معتقداتنا الأساسية.

كما تعرضت هونج كونج للاضطراب منذ أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات، بسبب مشروع قانون تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية، حيث يسيطر المحاكم الشيوعية على المحاكم.

وتطورت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية وأصبحت مرة أخرى أكثر مواجهة في الأيام الأخيرة، مع اشتباك الشرطة مع المحتجين في العديد من مراكز التسوق والمناطق السياحية المزدحمة.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب يوم السبت الماضي، نحو عشرة محتجين واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق تجمع يهدف إلى تعطيل تجارة التجزئة بالقرب من الحدود مع الصين.

وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك العد التنازلي ليوم رأس السنة ومسيرة في 1 يناير قد تجذب حشدا كبيرا.

وشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وأنكرت الصين التدخل، قائلة إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت، وتلقي باللوم على القوات الأجنبية لإثارة الاضطرابات.

وقال طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا، إنه أصبح من الصعب التفاؤل بشأن احتمال التغيير.

وأضاف أن الناس الأكثر واقعية يعلمون أنه لا توجد طريقة لنا للفوز ولكن الآن ليس الوقت المناسب لأن نكون متشائمين"، مضيفًا أنه سيواصل الدفع باتجاه الديمقراطية الكاملة لهونج كونج.
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الكلمات المفتاحية

هونج كونج بكين المطر الصين الاحتجاجات

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