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"أقدم وحيد قرن في العالم" يموت عن عمر يناهز 57 عامًا في تنزانيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:31 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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توفيت وحيدة القرن الأسود البالغة من العمر 57 عامًا، والذي يُعتقد أنه الأكبر في العالم، وكان يعيش في تنزانيا، وفقًا لما ذكرته السلطات في نجورونجورو؛ حيث كان يعيش هذا الحيوان.

وقالت سلطة منطقة نجورونجورو المحمية، في بيان، إن الأنثى وحيدة القرن التي تدعى فاوستا توفيت بسبب ما يعتقد أنه أسباب طبيعية في 27 ديسمبر في ملاذ، بعد أن عاشت معظم حياتها في البرية.

وقال البيان "تشير السجلات إلى أن فوستا عاشت أطول من أي وحيد القرن في العالم وبقيت في نجورونجورو، وهي حرة، لأكثر من 54 عامًا" قبل أن تنتقل إلى ملاذ في عام 2016.

وأضافت "كانت فوستا موجودة في فوهة نجورونجورو في عام 1965 على يد عالم من جامعة دار السلام في عمر يتراوح بين ثلاث وأربع سنوات".

وبدأت صحتها تتدهور في عام 2016، وتم وضعها في الأسر، بعد عدة هجمات من الضبع والجروح الشديدة بعد ذلك."

وتعتبر سانا، أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي البالغة من العمر 55 عامًا، أقدم وحيد القرن في العالم عندما توفيت في الأسر في متنزه لا بلانيتي سافاج للحيوانات في فرنسا، في عام 2017.

ويقدر نجورونجورو أن متوسط عمر حيوان وحيد القرن يتراوح بين 37 و43 عامًا في البرية، في حين أنه يمكن أن يعيش ما يزيد عن 50 عامًا في الأسر.

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الكلمات المفتاحية

وحيد قرن تنزانيا بوركينا فاسو

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