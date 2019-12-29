الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري (8 نقاط)

أيام قليلة تفصلناعلى نهاية عام وبداية عام جديد، وخلال هذه الفترة يسود البلاد طقس شتوي، مائل للبرودة على شمال البلاد وتصل درجات الحرارة حتى الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، ننشر تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31/12/2019، في السطور التالية:





- يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد





- يشهد الطقس جنوب الصعيد اعتدالا في النهار، ويكون شديد البرودة ليلًا.





- تصل درجات الحرارة حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





- تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.





- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري.





- تكون الرياح معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية.





- يشهد غدا الإثنين رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





- درجات الحرارة تكون بين 17 لـ19 على القاهرة والوجه البحري والسواحبل الشمالية الغربية.