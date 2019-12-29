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المؤبد لـ"بوما" في الزاوية الحمراء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة مع آخر، في الزاوية الحمراء. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام حمدى.ع وشهرته بوما 38 سنة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة. 

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبعد استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 1 كيلو و500 جرام وسلاح نارى فرد خرطوش، ومبلغ 3000 جنيه، وهاتف محمول، برفقة أحد أفراد التشكيل العصابى.

وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه في المنطقة.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مخدرات بوما الزاوية الحمراء أخبار مصر

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