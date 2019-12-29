بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، الدكتور يحيى عبدالعظيم المشـد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وذلك لتوقيع برتوكول تعاون فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، ومن جامعة الدلتا المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء، ومحمد محمد ربيع المدير التنفيذي.





وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أن هذا البروتوكول يعد أساسًا للتعاون بين الطرفين فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك وتدريب طلاب جامعة الدلتا بمستشفيات جامعة قناة السويس.





ومن جانبه أكد الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا أن جامعة القناة أحد الجامعات المتميزة فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر ولذلك جاءت رغبة جامعتنا في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس للمساهمة فى إعداد خريج لجامعة الدلتا يتمتع بالأسلوب العلمى والتقنى المتميز.



