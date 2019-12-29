Advertisements
Advertisements
Advertisements

بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر | محافظات
Advertisements
استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، الدكتور يحيى عبدالعظيم المشـد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وذلك لتوقيع برتوكول تعاون فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، ومن جامعة الدلتا المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء، ومحمد محمد ربيع المدير التنفيذي.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أن هذا البروتوكول يعد أساسًا للتعاون بين الطرفين فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك وتدريب طلاب جامعة الدلتا بمستشفيات جامعة قناة السويس. 

ومن جانبه أكد الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا أن جامعة القناة أحد الجامعات المتميزة فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر ولذلك جاءت رغبة جامعتنا في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس للمساهمة فى إعداد خريج لجامعة الدلتا يتمتع بالأسلوب العلمى والتقنى المتميز.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس باصطحاب رئيس جامعة الدلتا والوفد المرافق له في زيارة لكلية الطب حيث استقبلهم الدكتورة منى غالي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة أماني وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والدلتا للعلوم
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك

منذ ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ ساعة و نصف

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 19 ساعة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

12:37 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status