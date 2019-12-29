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لقاء الخميسي تحتفل بالكريسماس برفقة زوجها وخالد سليم و زوجته

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة لقاء الخميسي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نشرت الفنانة المتألقة، مجموعة صور لها على حسابها الشخصى برفقة زوجها والفنان خالد سليم و زوجته، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.


وعلقت"الخميسي"علي الصور :" في يوم من الايام..وقت عيد الميلاد مفقود"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


ظهرت لقاء الخميسي في الصور، مرتدية بلطو أسود، ذات أكمام طويلة، تحته بدي أبيض، ونظارة أسود، وأعتمدت تسريحة شعر الكعكة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية:


شاركت الفنانة لقاء الخميسي فى مسلسل"النهاية" وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي، يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، درة، ناهد السباعي، اخراج ياسر محمد سامى، تأليف عمرو سمير عاطف وسوف يعرض ضمن السباق الرمضانى المقبل2020 .
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الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي كريس الكريسماس آلف

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