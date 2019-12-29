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للعام السادس على التوالي.. "أورنج مصر" تحصد لقب أفضل بيئة عمل لعام 2020

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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حصلت اورنج مصر، على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2020 للعام السادس على التوالي من قبل مؤسسة “Top Employer” العالمية وذلك خلال احتفالية كبيرة  أقيمت في جنوب أفريقيا  ، لتصبح ضمن أفضل 5 شركات بعد نجاحاتها المتواصلة في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ودورها الواضح في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

وجاءت اورنج مصر ضمن أفضل خمس شركات في العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة ” Top Employer” حيث أظهرت الشركة أداء متميز وفقاً لحزمة من المعايير الهامة والأساسية، منها معايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، ادارة وتقييم الاداء، تنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور ، التعلم والتطور الشخصي والمهني للموظفين.

يأتي هذا التتويج حصادا للجهود التي تبذلها ادارة الشركة بالاشتراك مع العاملين و تطبيق المعايير الدولية في بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التي تساهم في تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم لما له من اثار ايجابية على مناخ العمل.

قال عماد السنباطي نائب رئيس اورنج مصر لقطاع الموارد البشرية وأضاف "تثمن هذه الشهادة التي حصلنا عليها من جهة عالمية محايدة علي الجهود التي يبذلها جميع العاملين بالشركة وروح الفريق لتحقيق التميز في الاداء الذي انعكس مباشرة علي نتائج الشركة لهذا العام بالرغم من كل التحديات".

الجدير بالذكر أن مؤسسة Top Employer  تقوم بفحص شامل لسياسات الموارد البشرية وتحليل متكامل لظروف العاملين، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية والخارجية لضمان صحة المعلومات ودقة البيانات للشركات التي تحصل علي شهادة Top Employer، وعند التأكد من توافق الشركة مع أعلى المعايير الدولية المعمول بها يتم اعتماد ومنح شهادة “أفضل جهة عمل” للشركة.
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