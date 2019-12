أكثر لحظات كورتني كارداشيان التي لا تنسى في العقد الماضي

إحدى الأخوات التي لم نتمكن من الحصول عليها خلال العقد الماضي لم تكن سوى كورتني كارداشيان، التي تضمنت السنوات العشر الماضية الكثير من مظاهر الموضة التي لا تنسى والمغامرات -أو في بعض الأحيان الدراما- مع أسرتها.



كانت الفترة الزمنية خاصة بكورتني منذ أن أنجبت طفليها الصغيرين "بينيلوب ورين"، مما يجعلها الآن أم لثلاثة أطفال.



أطلقت أيضًا Poosh، مدونتها الخاصة بأسلوب الحياة والمكرسة لكل شيء، بدءًا من نصيحة الأبوة والأمومة إلى الحياة الصحية والتي كان تركيزها الأخير على أخت كارداشيان.



كما رأينا النجمة تنفصل عن صديقها منذ فترة طويلة سكوت ديسك، على الرغم من أن الاثنين يظلان قريبين من أي وقت مضى مثل الأبوين المشاركين لأطفالهما. ومع ذلك، ما زلنا متحمسين لرؤية تاريخ نجمة الواقع، حيث أننا لا نستطيع أن نتذكر حقبة ما قبل سكوت.



عند الحديث عن العصور، قد تكون نهاية عصر عندما إدعت كورتني في وقت سابق من هذا العام أنها قد تتخلى تمامًا عن امتياز Keeping Up with the Kardashians لتعيش حياتها بعيدًا عن الكاميرا.





في غضون ذلك، يمكنك إلقاء نظرة على أكثر لحظات كورتني التي لا تنسى من هذا العقد الماضي:



إمبراطورية كورتني



مثلها مثل أخواتها، كورتني كارداشيان، هي سيدة أعمال ناجحة تجاوزت روح المبادرة الخاصة بها إلى حد بعيد عرض عائلة كارداشيان.



أطلقت نجمة الواقع تطبيقها الناجح في عام 2015، حيث أعطت المشتركين محتوى حصريًا مقابل 2.99 دولار شهريًا.



توقف التطبيق منذ ذلك الحين ولكن كورتني أطلقت موقعًا صحيًا ونمط حياة Poosh، في وقت سابق من هذا العام للراغبين في مواكبة كارداشيان، من الوصفات الصحية إلى المقابلات الحصرية مع والدتها كريس جينر، ويحتوي الموقع على كل شيء.



تحب كورتني أيضًا التعامل مع شقيقاتها، وفي وقت سابق من هذا العام رأينا مجموعة OG الثلاثية تتحد في حملة من أجل عطورها الجديدة KKW Fragrance. عملت أيضًا مع أختها كايلي جينر في تعاون ماكياج Kourt x Kylie.



لحظات كورتني



كانت اللحظة الأكثر شهرة من كورتني البالغة من العمر 40 عامًا، هي عندما فقدت أختها كيم كارداشيان أقراطها من الألماس في بورا بورا بسبب مجاراة عائلة كارداشيان، وكما بكت كيم، فجرت كورتني رأسها من غرفتها في الفندق وسخرت: "كيم، هناك أناس يموتون.



أسلوب كورتني



أسلوب كورتني أنيق وعصري لدرجة أن النجمة تتعاون مع العديد من العلامات التجارية، مثل Pretty Little Thing، لإنشاء القطع التي يمكن أن يرتديها المشجعون لتجسيد إحساسها بالأزياء.



كما لفتت كورتني بعض النجوم بمظهرها المذهل، مثل بدلة الترتر ذات قطعتين في جوائز اختيار الشعب لهذا العام والتي ارتدتها بلا قميص.



وبصفتها ملكة الشاطئ، فهي تعيش دائمًا أفضل صيف لها في البيكيني على الرمال التي تجعلنا نحلم دائمًا بالفرار إلى المحيط.



علاقات كورتني



قضت كورتني وسكوت ديسك معظم العقد كزوجين على التوالى، مرة أخرى ولكن انفصلا مرة أخرى في عام 2017 ولم يتحدوا مرة أخرى منذ ذلك الحين.



ارتبط سكوت ب صوفيا ريتشي حتى الآن، لكن الوالدين متقاربان وقد توحدوا مع أبنائهم الثلاثة.



أوضحت كورتني في برنامج إلين ديجينيرز: "إنه بالتأكيد يوضح أن الأولاد هم أولويته، يسافر معي كل صباح طوال اليوم، كل ليلة فقط للتأكد من أنني بحالة جيدة وأن الأطفال في حالة جيدة".



منذ الانفصال عن سكوت، قضت كورتني الوقت مع يونس بندجيما مرة أخرى، وبعد الانفصال بينهما في عام 2018. سواء كان هذا أو لم يتحول إلى قصة حب مرة أخرى فهو شيء يتعين علينا أن نراقبه في العقد القادم.



دراما



يبدو أن الدراما الأكبر التي حدثت خلال العقد الماضي لكورتني قد ظهرت في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بما إذا كان من المنطقي أن تستمر الأخت في لعبة KUWTKأم لا: "لقد وصلت إلى النقطة التي لست فيها سعيدة، كل شخص لديه نقطة الانهيار".



يتبع هذا القبول بضع لحظات دراماتيكية أخرى، مثل الأخت كيم كارداشيان التي تخبر كورتني الشهيرة عام 2018 بأنها "الأقل إثارة" للنظر إليها.





عائلة كورتني



رحّبت كورتني بالمزيد من الأولاد في السنوات العشر الماضية، جاعلة منها أم لثلاثة أولاد بعد أن أنجبت مايسون قبل أيام قليلة من بداية هذا العقد! وفي سنة ٢٠١٢، رحَّبت أخت كارداشيان بپنيلوبي، أخت مايسون الأولى وابنة كورتني البكر.



وبعد سنتين، انضمت الى العائلة طفلة أخرى، وكون المرء أمًا يشكل أولوية كبرى بالنسبة لنجمة الواقع، وتعطي علامتها التجارية "Poosh" أسلوب حياتها الجماهير البصيرة لنصيحتها عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأسرة.





تحويل كورتني



في السنوات العشر الماضية، تحولت كورتني إلى مستهلك أكثر ضميرًا عندما يتعلق الأمر بما تضعه في جسمها وعلى وجهها.



ذهبت والدة الثلاثة إلى كابيتول هيل في عام 2018 للضغط من أجل شركات مستحضرات التجميل للحصول على إرشادات جديدة عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية المستخدمة في منتجاتها.



هذه الخطوة منطقية للنجمة، التي تحظر الوجبات الخفيفة السكرية من أطفالها وشاركت تجربتها الإيجابية في اتباع نظام غذائي كيتو.