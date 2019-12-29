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موجة برد في بنجلاديش تقتل 50 شخصًا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن مسؤولون في وزارة الصحة أن 50 شخصًا على الاقل لقوا حتفهم في بنجلادش مع استمرار الطقس البارد في أنحاء البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن أدنى درجة حرارة في البلاد هذا العام سجلت 4.5 درجة مئوية (40.1 درجة فهرنهايت) في وقت مبكر من اليوم الأحد في تيتوليا، وهي بلدة حدودية في شمال بنجلاديش.

وتوفي ما لا يقل عن 17 شخصًا بسبب عدوى الجهاز التنفسي الحادة و33 من الإسهال وغيره من الأمراض في جميع أنحاء بنجلاديش في الفترة من 1 نوفمبر إلى 28 ديسمبر، حسبما ذكرت عائشة أختر، مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية.

وقالت عائشة أختر، أن المستشفيات مزدحمة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالبرد مثل الأنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وأضافت أن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، ولا سيما العمال، هم الأكثر تضررًا من الطقس البارد لأنهم يفتقرون إلى الملابس، في حين أن كثيرين آخرين، وخاصة الأطفال وكبار السن، معرضون لأمراض مثل الالتهاب الرئوي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الطقس البارد المصحوب رياح باردة وضباب كثيف، من المحتمل أن يستمر الأسبوع لبضعة أيام أخرى.

وقال مسؤولو الطيران، إن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تحويل عدة رحلات وتأخير رحلات أخرى.

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الكلمات المفتاحية

مقتل أشخاص بنجلادش البرد

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