شطب طعن طالبة ماجيستر على قرار فصلها

عاقبت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، طالبة ماجستير بكلية الآداب باعتبار طعنها على قرار فصلها من دراسة الماجستير كأنه لم يكن لتخلفها عن تنفيذ أوامر المحكمة.



