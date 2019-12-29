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شطب طعن طالبة ماجيستر على قرار فصلها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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عاقبت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، طالبة ماجستير بكلية الآداب باعتبار طعنها على قرار فصلها من دراسة الماجستير كأنه لم يكن لتخلفها عن تنفيذ أوامر المحكمة. 

أقامت الطعن طالبة بجامعة كفر الشيخ، على حكم القضاء الإدارى الصادر عام ٢٠١٦، والمتضمن أيضا اعتبار طعنها كأنه لم يكن لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وطالبت بوقف قرار جامعة كفر الشيخ بفصلها من دراسة الماجستير بكلية الآداب، ولعدم تنفيذها أوامر المحكمة قضت الإدارية العليا باعتبار طعنها كأنه لم يكن، وألزمت المحكمة الطالبة المصروفات.
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الكلمات المفتاحية

محاكمات حوادث الإدارية

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