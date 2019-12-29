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الأهلي يطمئن على إصابة جونيور أجايي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
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أجايي
أجايي
علي نبوي
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يجري النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد غادر مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي أمس السبت متأثرا بإصابته التي تم تشخيصها مبدئيا بإجهاد في العضلة الخلفية.

وتحدد نتيجة الأشعة البرنامج التأهيلي للاعب وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

جونيور اجايي النادي الأهلي الأهلي وبلاتينيوم اخبار الاهلي

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